كرم جبر: أزمة غزة غيرت مسار الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن أزمة غزة غيرت مسار الانتخابات الرئاسية وجددت الأولويات لدى المصريين، مؤكدًا أنه لو تمت الانتخبات الرئاسية في وقت غير متزامن مع الحرب في غزة لما كان من الممكن أن نشهد الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في الخارج

وأضاف "جبر"، خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج مانشيت، عبر فضائية "cbc"، مساء الجمعة، أن استشعار الشعب المصري بالخطر على أمنه القومي جعلت الانتخابات الرئاسية تجري في ظروف استثنائية، موضحًا: "لو علم المصريون حجم المخاطر التي تحاك لوطنهم لذهبوا إلى صناديق الانتخاب بالملايين".

وتبع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: أن جماعات التشكيك لو لم تجد فتن لاصطنعوها، ولكن وعي الشعب وخوفه على وطنه من المؤامرات ستكون دافعًا له على المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية.