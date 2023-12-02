21 صورة ستدهشك.. اللقطات المرشحة لجائزة الأفضل في 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - فتح متحف التاريخ الطبيعي، باب التصويت للجمهور، لاختيار الصور الفائزة بجائزة صورة العام في فئة الحياة البرية والطبيعة.

وقال المتحف في موقعه الإلكتروني، إن جميع محبي الطبيعة والتصوير، مدعوون من جميع أنحاء العالم للتصويت لصورتهم المفضلة.

ودخلت 25 صورة من أصل 50 ألف صورة، التصفية النهائية لاختيار الفائز الأول وسيتم الإعلان عنه في فبراير 2024.

ووصف الدكتور دوجلاس جور، مدير المتحف، اختيارات هذا بأنها "رائعة"، وقال إنها تتنوع بين "الجمال المذهل" و"قصة قوية".

التصويت مفتوح من الآن وحتى 31 يناير 2024 وسيتم الإعلان عن الصورة الفائزة في الشهر التالي.

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