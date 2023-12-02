شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمود القط: نتوقع تتجاوز أعداد تصويت مصريي الخارج الأعداد السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المصريين لديهم من الوعي ما يكفي بأهمية المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنهم قرروا أن يقفوا خلف وطنهم وأنهم يشعرون بالمرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن وأنهم حريصون على أن يعلنوا للعالم أنهم خلف وطنهم وخلف الدولة المصرية.

وأضاف محمود القط في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مشهد اليوم هو مشهد انتخابى فاق التوقعات، وأن المفاجآة كانت في الدول التي بها أيام عمل مثل العديد من الدول الأوروبية وأمريكا وكندا، متابعا :"ظهرت الكثافة العالية جدا فى الإقبال على مقار السفارات والقنصليات وكان اللافت للنظر الوفود المصرية التي آتت من مدن بعيدة تجاوز ساعات انتقالها ما بين 8 و 10 ساعات".

ولفت النائب محمود القط الى أن جميع مقار اللجان كان يعلوا فيها هتاف تحيا مصر، متابعا :"نتوقع كثافة وزيادة في التصويت خلال اليوم الثانى والثالث ونتوقع أن تتجاوز أعداد تصويت المصريين في الخارج كل الأعداد السابقة منذ أن اقر الدستور حق المصريين في الخارج في التصويت".