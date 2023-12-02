بوتين وقع مرسومًا زاد بموجبه عديد الجيش الروسي بنحو 170 ألف فرد

وقّع الرّئيس الرّوسي ​فلاديمير بوتين​، مرسومًا حدّد بموجبه عدد الموظّفين في ​القوات الروسية​ بـ2209130 موظّفًا، منهم 1320000 عسكري، بزيادة قدرها نحو 170 ألف فرد. وأوعز للحكومة الروسية بتزويد وزارة الدّفاع بالمخصّصات الماليّة من الموازنة الاتحادية اللّازمة، لتنفيذ المرسوم.

وفي المرسوم السّابق المنتهي الصّلاحيّة الّذي تمّ توقيعه في 1 كانون الثّاني 2023 حول هذا الموضوع، والّذي أبطلته الوثيقة الجديدة، كان هذا الرّقم 2039758 شخصًا، بينهم 1150628 عسكريًّا.

من جهتها، أكّدت ​وزارة الدفاع الروسية​ أنّه لا توجد تعبئة أو زيادة في التّجنيد، على خلفيّة المرسوم الرّئاسي، مشيرةً إلى أنّ الزّيادة تنفّذ على مراحل، من خلال الجنود الّذين يعبّرون عن رغبتهم في أداء الخدمة العسكريّة بموجب العقود.

وأوضحت أنّ "الزّيادة في عدد أفراد القوّات المسلحة الروسية، ترجع إلى زيادة التّهديدات الّتي تواجه البلاد، المتعلّقة بتنفيذ العمليّة العسكريّة الخاصّة في ​أوكرانيا​ والتّوسع المستمر لحلف ​الناتو​"، مشدّدةً على أنّ "الزّيادة الإضافيّة في القوّة القتاليّة وحجم القوّات المسلّحة، تأتي بمثابة ردّ مناسب على الأنشطة العدوانيّة لحلف "الناتو".