سلطات كوريا الجنوبية أطلقت أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري

أطلقت ​كوريا الجنوبية​ أوّل ​قمر اصطناعي​ للتّجسّس العسكري، بواسطة صاروخ "فالكون 9" من "سبايس إكس"، الّذي انطلق من قاعدة فاندنبرغ الفضائيّة في ​كاليفورنيا​، وذلك بعد أقلّ من أسبوعين على إطلاق ​بيونغ يانغ​ قمرًا للمراقبة العسكريّة.

وأفادت وكالة "​يونهاب​" الكوريّة الجنوبيّة للأنباء، بأنّ القمر الاصطناعي وضع في مداره بنجاح، بعد فترة وجيزة من إقلاع الصّاروخ، موضحةً أنّ القمر وضع في مدار يتراوح علوّه بين 400 و600 كيلومتر، وهو قادر على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترًا.

ويعني وضع القمر في المدار، أنّ كوريا الجنوبيّة أصبحت تملك أوّل قمر اصطناعي للتّجسّس بُني محلًّيا لمراقبة نشاطات ​كوريا الشمالية​ المسلّحة نوويًّا.

يُذكر أنّ كوريا الشّماليّة كانت قد أطلقت قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، وقالت إنّها تمكّنت من مراقبة مواقع رئيسيّة في ​الولايات المتحدة الأميركية​ وكوريا الجنوبيّة