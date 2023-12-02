إسرائيل تطارد قادة “حماس” في أنحاء العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تستعد لمطاردة وقتل قادة حركة "حماس" في جميع أنحاء العالم لا سيما قطر ولبنان وتركيا، وفق روسيا اليوم.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه بأمر من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، تعمل الاستخبارات على تطوير خطط لملاحقة قادة "حماس"، وخاصة في لبنان وتركيا وقطر.

وأكدت الصحيفة أنه من المحتمل أن تكون هذه بداية عقد من العمليات السرية الإسرائيلية حول العالم.

وأشارت إلى أن عمليات القتل المستهدف في الخارج قد تصبح انتهاكا للقانون الدولي وتستلزم ردا من الدول التي سيتم التنفيذ فيها دون إذن السلطات المحلية.

وقالت وسائل إعلام تركية في وقت سابق إن المخابرات التركية تمكنت من إنقاذ شاب فلسطيني من أيدي الموساد الإسرائيلي اخترق نظام الدفاع الجوي للقبة الحديدية.