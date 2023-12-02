شكرا لقرائتكم خبر عن كيف حل قانون التصالح مخالفة إقامة الأعمدة والحوائط؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب نهائيا، ويأتي للتسير علي المواطنين والتحفيز علي التقدم للتصالح في المخالفات القائمة، حلاً لإشكالية مخالفة إقامة الأعمدة أو الحوائط أو الأعمدة والحوائط أو الأعمدة والأسقف، والتي قبلت طلبات التصالح بشأنها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وذلك بجواز تعديل القرار دون رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة الثالثة من مواد الإصدار لمشروع القانونء، لتجيز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.

ويستهدف مشروع قانون التصالح في بعض مخالفاتالبناء، تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، أهمها إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق "والسماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

وأتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفاتالمحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها، كما أتاح تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية وأجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى واشترط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.