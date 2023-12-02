الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في خانيونس وساحل دير البلاح في قطاع غزة

نفذ الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة استهدفت مناطق عدة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة. وفي السياق، قصفت الزوارق الإسرائيلية بقذائف صاروخية ساحل دير البلح وسط قطاع غزة. ويأتي ذلك بعد اتئناف الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع بعد هدنة دامت لمدة 7 أيام وانتهت صباح يوم الجمعة.

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