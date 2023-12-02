بالانفوجراف| نشرة حصاد وزارة الزراعة في أسبوع



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ١٧١ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢٤ وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

واستقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، العقيد بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

كما سلط الانفوجراف الضوء، على زيارة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة ومقره منطقة العامرية بالاسكندرية، حيث افتتح أكبر مركز للتلقيح الاصطناعي في الشرق الأوسط، كما سلم ايصا 177 جرار ومعدات وآلات زراعية للجمعيات والمنتفعين والمواطنين، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة وممثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بالقاهرة "الايفاد" وممثلي وزارة التعاون الدولي، ضمن انشطة المشروع.

وعقد "القصير"، أيضا اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة في المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور بعض قيادات الوزارة من رؤساء القطاعات والهيئات والادارات، وذلك لمتابعة سير العمل والملفات المهمة في الوزارة، فضلا عن اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

وأصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انفوجرافا حمل عدة رسائل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول ملف الأمن الغذائي.

بينما نظم مركز بحوث الصحراء ورشة العمل الوطنية للشركاء وأصحاب المصلحة المصريين لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد لدعم اتخاذ القرار في إدارة الموارد الطبيعية، كما أطلق أيضاً عدد من القوافل الإرشادية للمزارعين بمحافظة الوادي الجديد، وكذلك قرى الخريجين بمنطقة توشكى لتوعية المزارعين وحثهم على زراعة محصول القمح وتعريفهم بأهم الأصناف المتأقلمة مع ظروف المنطقة.

واختتم المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية، البرنامج التدريبي حول: "إدارة جودة المياه وأثرها على الأستزراع السمكي"، بمقر المعمل بالعباسة، كما تفقد كل من: الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي زراعات القمح بمحافظة كفر الشيخ ، فضلا عن منافذ التقاوي بالمحافظة، كما تم أيضا المرور على بعض زراعات القمح بالقليوبية.

وقام الدكتور أحمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية بزيارة لبعض مراكز محافظة المنيا للاطمئنان علي الزراعات الشتوية، وعلى رأسها القمح وحث المزارعين علي زراعته باستخدام الاساليب المناسبة، كما قام ايضا الدكتور انور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات بزيارة الى محافظة الشرقيه يرافقه مهندس حسين طلعت مدير مديرية الزراعه حيث قاموا بالمرور على زراعات القمح ومنافذ التقاوي بمحافظة الشرقية، كذلك أعلن قيام لجنه مكبره من الإدارات المركزية لشئون المديريات والتعاون والإصلاح الزراعى والارشاد الزراعي وقطاع الاستصلاح لمتابعه زراعات القمح والتقاوى والاسمده وكارت الفلاح، بمحافظة الفيوم.

واستقبل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، (45) طالب وطالبة من كليه الزراعة بعين شمس، للإطلاع على دور المعمل في مجال سلامة الغذاء، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريبي حول: " تشريعات الاتحاد الأوروبي فيما يخص متبقيات المبيدات وطرق سحب العينات لمحصول الموالح"، كما تم المشاركة في ورشة عمل "الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لتكتل النباتات الطبية والعطرية بمحافظتى الفيوم وبنى سويف"، وورشة عمل "الممارسات الصناعية والزراعية الجيدة لتكتل الزيتون بمدينة السادات"، فضلا عن عقد برنامج تدريبي حول: "الطرق السليمة لسحب وأخذ العينات" بالإدارة المركزية للحجر الزراعى لضمان جودة وسلامة الغذاء، وبلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 6000 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.