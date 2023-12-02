شكرا لقرائتكم خبر عن تغير المناخ أبرز تحديات تهدد مستقبل التنمية المستدامة..دراسة تكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد التغيرات المناخية هي أحد أهم الموضوعات التي يهتم به الخبراء وصانعو السياسات في مصر والعالم؛ إذ تشكل تحديًا كبيرًا أمام البشرية، لما لها من آثار على التربة والمياه وصحة الإنسان واستقراره، وتُعد التغيرات المناخية من أبرز التحديات التي تهدد مستقبل التنمية المستدامة، تعد مصر من أوائل الدول الأفريقية التي بذلت جهود في مجال الحفاظ على البيئة من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، وتسعير الكربون، والسيارات الكهربائية، والمدن المستدامة وما زالت مصر تبذل العديد من الجهود في مجال التنمية والبيئة ورصدت دراسة لمركز فاروس للدراسات الاستراتيجية أن من أبرز مظاهر التغيرات المناخية:

ارتفاع درجات الحرارة

الطقس المتطرف

ارتفاع مستوى سطح البحار

انحسار الأنهار

انكماش مساحة الغطاء الجليدي

زيادة الذوبان في معظم الأراضي دائمة

تغير أنماط سقوط الأمطار

زيادة الكوارث ذات الصلة بالمناخ كالزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق

وتؤثر التغييرات المناخية سلبًا في صحة الإنسان، وقطاع الزراعة، والصناعة، والتجارة، والأمن الغذائي، وتتأثر إمدادات المياه سلبًا فتزداد ندرة المياه وموجات الجفاف، كما يحدث خلل بالخريطة السياحية بالإضافة لتفاقم مشكلات وخسائر في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار الغذاء.