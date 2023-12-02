كوريا الجنوبية تستعد لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: تطلق كوريا الجنوبية الجمعة أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري من الولايات المتحدة، وذلك على متن صاروخ من شركة "سبايس إكس".

وتأتي عملية الإطلاق هذه بعد أقل من أسبوعين من إطلاق كوريا الشمالية قمرًا اصطناعيًا لأغراض التجسس.

وسيحمل القمر صاروخ "فالكون 9" ومن المقرر أن ينطلق من كاليفورنيا عند الساعة 18,19 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وإذا وضع بنجاح في المدار، سيصبح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري لكوريا الجنوبية، وسيكون قادرا على مراقبة نشاطات بيونغ يانغ المسلحة نوويا.

أربعة أقمار اصطناعية

وتسعى سيول لإطلاق أربعة أقمار اصطناعية إضافية بحلول نهاية العام 2025 لتعزيز قدراتها.

ويفترض أن يوضع القمر في مدار يتراوح علوه بين 400 و600 كيلومتر وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية وسيكون قادرا على اكتشاف جسم صغير بحجم 30 سنتيمترا.

ومذ أطلقت كوريا الشمالية قمرها "ماليغيونغ-1" الأسبوع الماضي، قالت بيونغ يانغ إنها تمكنت من مراقبة مواقع رئيسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. ومع ذلك، لم تنشر أي صور.

وكانت تلك المحاولة الثالثة لكوريا الشمالية لوضع قمر اصطناعي عسكري للتجسس في المدار بعد عمليتين فاشلتين في أيار/مايو وآب/أغسطس.

وأكّدت سيول أن روسيا ساعدت كوريا الشمالية تقنيا في تلك العملية.