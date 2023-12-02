وزير الدفاع الأميركي اجتمع مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا لبحث التعاون

اجتمع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا لبحث التعاون في مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.
ستشتري أستراليا ما لا يقل عن ثلاث غواصات تعمل بالطاقة النووية من طراز فيرجينيا خلال العقد المقبل بموجب الاتفاق الثلاثي المعروف باسم "أوكوس". وستبني كانبيرا ولندن لاحقا نموذجا جديدا يتضمن تكنولوجيا أميركية، وهي خطط تثير غضب بكين.
وكشف البنتاغون أن أوستن ونظيريه الأسترالي ريتشارد مارلز والبريطاني غرانت شابس "سيتداولون مستجدات مهمة حول الشراكة الأمنية بين أستراليا وبريطانيا والولايات المتحدة (أوكوس)".
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