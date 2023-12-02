"وول ستريت جورنال": بلينكن ضغط على نتانياهو بشأن مدة الحرب ولم يتلقَ إجابة واضحة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤول أميركي، بأن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن مدة الحرب ولم يتلق إجابة واضحة". وأمس الجمعة استأنف الجيش الإسرائيلي قصفه على قطاع غزة بعد 7 أيام من الهدنة الموقتة، ما تسبب بمقتل أكثر من 100 فلسطيني وسقوط العديد من الجرحى في يوم واحد.

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