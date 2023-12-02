شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروعات هامة فى قطاع النقل والتخزين بجنوب سيناء لخدمة التجمعات البدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولي حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتماما بالغا بتنمية سيناء، في شتي المجالات والقطاعات التنموية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، أمام التاريخية لمجلس النواب، علي الجهود الحثيثة التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية سيناء بصورة كاملة والتى تشمل أن يكون هناك 8 مليون مصرى داخل سيناء قبل 2050، قائلًا: "تراب سيناء عزيز علينا، وعقيدنا دائما النصر أو الشهادة".

وكشف "مدبولي" عن انفاق الدولة المصرية نحو 610 مليارات جنيه خلال 10 سنوات لتنمية سيناء.

وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي أهم مشروعات النقل والتخزين الجاري تنفيذها في جنوب سيناء العام الجاري في ضوء وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) :

1- تحديث منفذ طابا، واستكمال منفذ العوجة.

2- استكمال إنشاء طرق دهب بطول 59 كم، بهدف تحسين حركة المرور وتيسير النقل بين المناطق لتنشيط السياحة.

3- رفع كفاءة طريق شرم الشيخ / دهب بطول 4.5 كم من تقاطع وادي مدسوس حتى تقاطع وادى الكيد)، والأعمال الصناعية.

4- استكمال إنشاء ورصف الطرق، بهدف خدمة التجمعات البدوية، وربطها ورفع المستوى المعيشي والتنموي، وسهولة التنقل بين المواقع المختلفة، وربطها بالطرق الرئيسية.

5- تطوير ورفع كفاءة طريق دهب نوبيع (50 كم مسافة جديدة).