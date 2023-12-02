الجيش الإسرائيلي زعم مهاجمة مصادر إطلاق نار في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية

زعم الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّه في أعقاب رصد عدد من عمليات الإطلاق من الأراضي اللبنانية "باتجاه الأراضي الإسرائيلية، قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي على المناطق التي تم إطلاق النار منها، كما هاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو الخلية التي نفذت إطلاق النار".

وليل أمس، أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 11:20 بصواريخ الكاتيوشا "الغراد"، مرابض مدفعيّة "ديشون" الّتي قصفت ​بلدة حولا​؛ وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".