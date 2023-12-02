تابع عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، قضية مجمع مزهر السكني في بلدة الناعمة - حارة الناعمة في ظل التقارير الفنية التي تفيد بعدم أهلية بعض الأبنية للسكن.
وأجرى عبدالله اتصالات مع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير ومحافظ جبل لبنان محمد مكاوي، للبحث في مخارج وحلول عملية لمشكلة المواطنين القاطنين في المجمع، حيث جرى الاتفاق على متابعة الموضوع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله تابع قضية مجمع مزهر السكني في بلدة الناعمة وسط تقارير حول عدم أهلية بعض الأبنية للسكن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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