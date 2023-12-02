السلطات الروسية في القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"

ذكر رئيس السلطات الروسية في القرم سيرغي أكسينوف، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا.

ولفت، خلال مقابلة مع إذاعة "سبوتنيك"، إلى أنّ "جمهورية القرم تنتظر إحضار زيلينسكي كأسير إلى هنا ونقله وعرضه"، مؤكدا أن تصريحات زيلينسكي "هذه كلها شعبوية وأكاذيب".

وأشار رئيس القرم إلى أنه لا يوجد شيء يهدد سكان القرم وضيوفها اليوم، حيث تم تشكيل قوات للدفاع عن القرم، وفي وقت قصير يمكن مضاعفة المجموعة الموجودة.

وأكد أن قوات الدفاع عن القرم تشارك في التدريبات، بما في ذلك التدريب على المهام القتالية.