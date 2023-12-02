السلطات الروسية في القرم: ننتظر إحضار زيلينسكي إلى هنا "كأسير"

ذكر رئيس السلطات الروسية في القرم سيرغي أكسينوف، أنّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يكذب مدعيا أن شبه جزيرة القرم تنتظر إعادتها إلى أوكرانيا.
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