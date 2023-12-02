انت الان تتابع خبر بينها التطورات الأخيرة في العراق.. جملة ملفات على طاولة رومانوسكي والعبادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي، في تدوينة عبر موقع "أكس"، تابعتها الخليج 365: "التقيت مع ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وناقشنا التطورات الأخيرة في العراق والتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق وسبل خفض التوترات في المنطقة".



وأضافت: "من الجيد تبادل وجهات النظر مع القادة العراقيين حول كيفية استمرار تعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".