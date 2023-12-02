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بينها التطورات الأخيرة في العراق.. جملة ملفات على طاولة رومانوسكي والعبادي

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت رومانوسكي، في تدوينة عبر موقع "أكس"، تابعتها الخليج 365: "التقيت مع ائتلاف النصر، حيدر العبادي، وناقشنا التطورات الأخيرة في العراق والتعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والعراق وسبل خفض التوترات في المنطقة".

وأضافت: "من الجيد تبادل وجهات النظر مع القادة العراقيين حول كيفية استمرار تعزيز الشراكة الأمريكية العراقية الشاملة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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