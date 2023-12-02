انت الان تتابع خبر شذى حسون "غاضبة".. هل اقترحت على الرجال الزواج من 4 نساء؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت حسون في تدوينة تابعتها الخليج 365، "تعبتوني وزهقتوني من الاخبار المفبركة ما اعرف من وين تجيبون هيج تصريحات".

وتابعت، "والله كافي اتحدى اي احد يطلع لقاء حاجيه هيجي شي.. مو طبيعي.. ما اعرف شنو الحل وياكم، too much".