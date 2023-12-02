انت الان تتابع خبر شذى حسون "غاضبة".. هل اقترحت على الرجال الزواج من 4 نساء؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وكتبت حسون في تدوينة تابعتها الخليج 365، "تعبتوني وزهقتوني من الاخبار المفبركة ما اعرف من وين تجيبون هيج تصريحات".
وتابعت، "والله كافي اتحدى اي احد يطلع لقاء حاجيه هيجي شي.. مو طبيعي.. ما اعرف شنو الحل وياكم، too much".
يذكر أن شذى حسون كانت قد نظّمت مؤخرا مهرجان العراق الدولي (Iraq Awards) بنسخته الأولى، وجمعت شذى النجوم والنجمات من كافة الدول العربية على أرض العراق، ولاقت انتقادات واسعة حينها على إثر قراءتها النشيد الوطني بصورة غير صحيحة.