انت الان تتابع خبر هاجم "إسرائيل" وفرنسا تريد سجنه.. ما قصة اللاعب الجزائري يوسف عطال؟ والان مع التفاصيل

يُذكر أن عقد يوسف عطال مع نادي نيس ممتد حتى يونيو/حزيران 2024، وسيحاول النادي الفرنسي بيعه للاستفادة منه مادياً قبل أن يحق للاعب الانتقال مجاناً لأي نادٍ في الصيف القادم.

ووفقاً لتقارير صحفية فرنسية، فإن يوسف عطال لن يرتدي قميص نادي نيس مرة أخرى، وإن النادي سيعرضه للبيع خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

بغداد - ياسين صفوان - اللاعب الجزائري أبدى تعاطفه مع فلسطين، وهاجم إسرائيل؛ لما ترتكبه من مجازر، عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، فانهالت عليه الانتقادات الفرنسية من كل حدب وصوب، حتى وصل الأمر إلى حد القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة ووضعه تحت الرقابة القضائية.كان نادي نيس قد أعلن عن إيقاف "محارب الصحراء" في وقت سابق بشهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كما قامت اللجنة التأديبية التابعة لرابطة الدوري الفرنسي بمعاقبته بالإيقاف لمدة 7 مباريات.

أما بخصوص وضعه القضائي، فستتم محاكمة عطال يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بتهمة التحريض على الكراهية والعنف.

مسيرة اللاعب الجزائري صاحب الـ27 عاماً الكروية مرَّت بتقلبات وفترات تألق حتى إن بعض كبار أوروبا سعوا للتعاقد معه؛ لكن لعنة الإصابات ضربت مسيرته في أكثر من مقتل.

البدايات الصعبة

لم يكن من السهل على ابن مدينة بوغني أن يمارس كرة القدم في طفولته، بسبب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية الصعبة؛ إذ وُلد لأسرة رقيقة الحال. لكن لوالده الفضل فيما وصل إليه من نجاحات، إذ أصر على دعمه في مشواره الكروي.

بدأ مسيرته الكروية مع فريق شباب بلوزداد ثم انتقل إلى فريق شبيبة القبائل، لكن لمع يوسف عطال عندما التقتطه أعين أفضل أكاديمية إنتاج مواهب بالجزائر؛ أكاديمية بارادو. وكانت تلك البداية التي ستقوده إلى أوروبا. فعقب موسمين فقط مع بارادوا انتقل يوسف عطال إلى نادي كورتريك البلجيكي مقابل 500 ألف يورو.

بعد موسمين، دفعت عطاءات عطال في الأراضي البلجيكية مسؤولي نادي نيس إلى التحرك بسرعة للتعاقد معه قبل أن تلتفت إليه أنظار الفرق الكبرى، وقاموا بحسم الصفقة وتابعوه ليحسم الفريق الفرنسي الصفقة رسمياً في الصيف الماضي في صفقة قُدرت بـ3 ملايين يورو.

تألقه مع فريقه الفرنسي دفع نادي ريال مدريد للتفكير في التعاقد معه في مركز الظهير الأيمن، خاصة أن المردود الهجومي للاعب يتناسب مع طريقة وأسلوب لعب ريال مدريد.

يُذكر أن عطال خاض 115 مباراة بقميص نيس، وتمكن من تسجيل 12 هدفاً وصنع 8 أخرى لزملائه.

يوسف عطال بطل أفريقيا

جاء الاستدعاء الأول من المنتخب الجزائري ليوسف عطال في يونيو/حزيران 2017 للمشاركة مع المنتخب الجزائري الأول، ومن وقتها أصبح يُعتمد عليه في الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم والمباريات الدولية الودية.

شارك عطال في أكثر من 30 دولية مع منتخب الجزائر في مختلف المنافسات، نجح خلالها في إحراز هدفين وصناعة 6 أهداف، وإحراز بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

وفي كأس الأمم الأفريقية تلقى عطال ضربة موجعة خلال مباراة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار، بعدما تعرض لإصابة غاب على أثرها طويلاً وحرمته من المشاركة في الدورين نصف النهائي والنهائي.

هذه الإصابة أبعدت الظهير الشاب عن خوض نهائي نصف نهائي أمم أفريقيا أمام نيجيريا بجانب لقاء النهائي حال وصول "المحاربين" للمشهد الختامي، لكن سيكون عطال أحد أهم العوامل التي ساعدت الجزائر على تحقيق اللقب في حال تتويجها بالنسخة الحالية من البطولة القارية.

وكان عطال تعرَّض لعدد قياسي من الإصابات خلال فترة لعبه مع نيس بلغ 19 إصابة، أجبرته عن الغياب عن التدريبات لفترة 677 يوماً. وعن أسباب تكرار إصاباته، قال عطال إن لديه أليافاً عضلية دقيقة تشبه ألياف العدَّائين، ولذلك هناك عدة تفسيرات مختلفة لتكرار إصاباته العضلية.

مستقبل عطال

بعد موجة الكراهية التي ضربته في فرنسا، بات رحيل يوسف عطال قريباً، والوجهة الأقرب هي الدوري السعودي، حسب المعلق الجزائري حفيظ دراجي.