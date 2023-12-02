عملية إنزال جوي جديدة لسلاح الجو الأردني في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قامت طائرة تتبع سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023 ، بعملية إنزال جوي جديدة في قطاع غزة لتقديم مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي قامت مساء الخميس، بإنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني غزة /76، بتوجيهات ملكية سامية.

وقالت القوات المسلحة إن الخطوة تأتي استمراراً للجهود الأردنية بالوقوف بجانب الأشقاء في ظل الحرب على قطاع غزة، لتعزيز وتطوير إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الجرحى والمصابين ضمن الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وتحدث موفد قناة المملكة في الطائرة، عن عملية إنزال ثالثة للمستشفى الميداني الأردني وتضم مساعدات طبية وتكفي الحاجيات اليومية للمستشفى ومساعدات إغاثية.

وكانت القوات المسلحة الأردنية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الهاشمية سيرت جسراً جوياً بمعدل 14 طائرة وقافلة تحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية، لتقديم العلاج والإسعافات للأهل في القطاع للتخفيف من معاناتهم.

المصدر : وكالات