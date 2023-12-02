بلينكن: إسرائيل أبدت نيتها استئناف العملية العسكرية في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساء الخميس 30 نوفمبر 2023 ، إن إسرائيل أبدت نيتها استئناف العملية العسكرية في قطاع غزة حال استكمال تبادل الرهائن الإسرائيليين.

وطالب بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في تل أبيب إسرائيل بضمان إقامة مناطق "آمنة" للمدنيين الفلسطينيين قبل استئناف "العمليات العسكرية الكبيرة" في قطاع غزة.

وشدد بلينكن على وجوب أن تضع إسرائيل "موضع التنفيذ خططا لحماية المدنيين تساهم في التقليل بشكل إضافي من الضحايا الفلسطينيين الأبرياء"، مؤكدا أن ذلك "يشمل بوضوح ودقة تخصيص مناطق وأماكن في جنوب ووسط (قطاع) غزة، حيث يمكنهم أن يكونوا آمنين وبعيدا من مرمى النيران".

أبرز ما جاء في مؤتمر بلينكن

الولايات المتحدة ملتزمة بتحقيق أهداف الهدنة ونحن نتعاون مع قطر ومصر وإسرائيل من أجل ذلك

تركيزنا الرئيسي على التعاون مع شركائنا لتمديد الهدنة في غزة

نعمل بشكل متواصل لزيادة تدفق المساعدات وخاصة الوقود

إسرائيل أعربت عن نيتها استئناف عمليتها العسكرية بغزة حال استكمال تبادل الرهائن

طريقة دفاع إسرائيل عن نفسها مهمة وعليها التزام القانون الدولي وقد طالبت المسؤولين بخطط لحماية المدنيين

يجب منح النازحين الفلسطينيين نحو جنوب قطاع غزة الفرصة للعودة إلى مناطق سكناهم

إسرائيل قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر ب حماس دون استهداف النساء والأطفال

قلت لأعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي إن ما حدث خلال الهجوم على شمال غزة يجب ألا يتكرر في جنوب القطاع

على المجتمع الدولي مطالبة حماس بوقف عملياتها وعدم استخدام المدنيين دروعا بشرية

يجب التفكير في مرحلة ما بعد الحرب والتوصل إلى وقف سلسلة العنف والتأكد من الأمن الدائم لإسرائيل

ناقشت خطوات عملية لتحقيق السلام الدائم ولدي محادثات مع الجانب الفلسطيني من أجل ذلك

الجانب الإسرائيلي أعرب عن موافقته على حماية المدنيين واستمرار المساعدات قبل بدء أي هجوم في جنوب غزة

أكدنا ضرورة القيام بإصلاحات تعزز السلطة الفلسطينية مثل محاربة الفساد وتقوية المجتمع المدني

تغيير القيادة الفلسطينية وكيفية اختيارها أمر يعود للفلسطينيين

ندعم ما تقوم به إسرائيل وقد وافقت على مطالبنا بحماية المدنيين وضمان دخول المساعدات

نأمل استمرار الهدنة وتواصل عمليات التبادل مهما كانت فئات من يتم الإفراج عنهم

يجب أن يكون للفلسطينيين الحق في اختيار قادتهم ويجب إثارة هذا الموضوع مع انتقالنا لمرحلة ما بعد الحرب

يجب أن نضمن أن يكون الحكم في غزة مختلفا عما كان عليه تحت حماس ثم يتم لاحقا بحث الانتخابات هناك



إسرائيل تمتلك قوة متطورة تستطيع إلحاق الضرر بحماس دون استهداف النساء والأطفال

المصدر : وكالات