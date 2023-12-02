تصل لـ3 مئوية.. "الأرصاد" تكشف أكثر المدن برودة اليوم السبت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة وأكثر المدن برودة بطقس اليوم السبت.

وتصدرت مدينة سانت كاترين قائمة أكثر المدن برودة اليوم بواقع 3 درجات مئوية، وجاء بعدها مدينة نخل بواقع 4 درجات مئوية، ثم مدينة سيوة بواقع 7 درجات مئوية.

وجاءت محافظة أسيوط بعدهم بواقع 8 درجات مئوية، وخلفها محافظة المنيا بواقع 9 درجات مئوية، ثم الفيوم وبني سويف بواقع 10 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أن حالة الطقس اليوم السبت يسودها، طقس، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

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