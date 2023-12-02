التذكرة بـ 40 دولاراً.. "ويز إير أبوظبي": نضخ استثماراتنا بالسوق المصري لثقتنا فيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قال يوهان إيدهاغن المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي، إن الشركة تضخ استثمارتها في السوق المصرية من خلال 5 مطارات نظراً لثقتها به وارتفاع حجم الطلب على السفر الي المدن المصرية السياحية والتجارية ، وأن هناك نقطة أساسية تساهم في أن يكون السوق المصرية من أبرز الأسواق التى تعمل عليها الشركة وهي تواجد جالية كبيرة من المصريين في الإمارات .

وتابع "يوهان"، في تصريحات صحفية إن الشركة قامت خلال العام الماضي بتسيير رحلات إلى وجهتين في مصر وهما سوهاج والإسكندرية، وخلال العام الجاري تم تسيير رحلات إلى مطار سفنكس الدولي بواقع 4 رحلات طيران أسبوعية وسوف تكون رحلة يوميا خلال الشهر لتلبية الإقبال الكبير على السفر إلى مطار سفنكس الجديد.

وأشار إلي أنه بسبب الطلب المتزايد على هذا الخط تم زيادة عدد الرحلات وتوسيع عمليات الشركة في السوق المصرية، وأكد أن الشركة تستهدف استقطاب العائلات المصرية الموجودة بدولة الإمارات للسفر عبر رحلاتها.

وأوضخ أن الشركة "منخفضة التكلفة" ونوع طائراتها توفر للمسافرين درجة اقتصادية فقط ولا توجد درجة لرجال الأعمال وهو ما ساهم في تخفيض أسعار رحلات السفر، والتي تبدأ من 40 دولاراً للمسافر الواحد، ولفت أن الشركة نقلت خلال العام الماضي نحو 100 ألف مسافر بين مصر والإمارات.

وأضاف أن الشركة اتاحت أكثر من 800 ألف مقعد لمصر في العام الماضي من خلال شبكات ويز إير العالمية والتى تنتشر رحلاتها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.