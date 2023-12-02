قصف إسرائيلي مكثّف استهدف بلدة القرارة شمالي خانيونس في قطاع غزة

كشفت وزارة الداخلية في غزة، أنّ "طائرات الاحتلال تجدد غاراتها على بلدة القرارة شمالي خانيونس"، في قطاع غزة.

بدوره، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنّ "مدفعية الاحتلال تقصف بشكل عنيف بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "الزوارق الإسرائيلية تكثف قصفها لساحل خانيونس".

ويأتي ذلك بعد استئناف الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع بعد هدنة دامت لمدة 7 أيام وانتهت صباح يوم الجمعة.