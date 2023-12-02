"سرايا القدس": نخوض  اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في قطاع غزة

أعلنت "سرايا القدس"، "أننا نخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة في حي الشيخ رضوان ومحاور التقدم شمال غرب وجنوب غزة". ويأتي ذلك بعد استئناف الجيش الإسرائيلي هجومه على القطاع بعد هدنة دامت لمدة 7 أيام وانتهت صباح يوم الجمعة.

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