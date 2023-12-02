"المرصد السوري": الجيش الإسرائيلي استهدف بهجومه الأخير على دمشق منطقة فيها عناصر لحزب الله

زعم "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ الجيش الإسرائيلي استهدف في الهجوم الأخير فجر السبت منطقة السيدة زينب في ريف دمشق، حيث تتواجد قوات عسكرية تعمل مع "حزب الله"، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الجرحى.

إلا أنّه في وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية نقلا عن مصدر عسكري، بأن "حوالي الساعة 01:35 من فجر اليوم السبت نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".