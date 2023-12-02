بعد انتهاء الهدنة.. إسرائيل تواصل قصف غزة.. وعدد الشهداء يرتفع إلى 240

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت حكومة "حماس"، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي منذ أمس الجمعة إلى 240 شهيدا، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الشهداء قد ارتفع إلى 200 والجرحى إلى 589، بحسب ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي عن تلفزيون فلسطين اليوم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في وقت سابق اليوم السبت، بأن إسرائيل واصلت اليوم قصف مواقع مختلفة في قطاع غزة من الجو والبر والبحر، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.

ونقلت الوكالة عن مصادر لها قولها إن الطائرات الإسرائيلية تواصل شن سلسلة غارات وصفتها بالعنيفة على منازل المواطنين في منطقتي الشيخ نصر وبني سهيلا، لافتة إلى أن الشظايا وصلت إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا تأوي مئات النازحين، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس.

وبحسب ما ذكرت الوكالة، فقد استشهد أكثر من 15 ألف شخص، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف إمرأة، إضافة إلى أكثر من 37 ألف جريح منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.