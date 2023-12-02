انت الان تتابع خبر للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.. تظاهرات في بغداد ومحافظات عدة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت شبكة مراسلي السومرية، أن "المئات من موظفي دوائر محافظات نينوى والنجف، والبصرة، نظموا تظاهرات، طالبوا من خلالها رئيس مجلس وزراء بتعديل سلم الرواتب".



كما ان المئات من متظاهري سلم الرواتب تظاهروا امام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتمرير قانون الخدمة المدنية والذي يشمل فقرة سلم الرواتب. كما ان المئات من متظاهري سلم الرواتب تظاهروا امام وزارة المالية وسط العاصمة بغداد، للمطالبة بتمرير قانون الخدمة المدنية والذي يشمل فقرة سلم الرواتب.