انت الان تتابع خبر بعد انتهاء الهدنة.. الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف أكثر من 400 هدف بغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان الجيش: "جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل هجماته في قطاع غزة وتمت مهاجمة أكثر من 400 هدف وقد أغارت طائرات سلاح الجو خلال ساعات الليلة الماضية على أكثر من 50 هدفا في هجوم واسع النطاق في منطقة خان يونس".و"أقدم مقاتلو الفريق اللوائي القتالي 551 على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية على تصفية مخربين وتدمير بنى تحتية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية في منطقة بيت لاهيا، وذلك بنيران الدبابات وتوجيه الطائرات لشن غارات جوية".

وتابع البيان: "وأطلق لواء النار 215 نيران المدفعية ووجه غارات جوية مكثفة شمال قطاع غزة. ومن بين الغارات، التي تولى اللواء توجيهها، استهداف مجموعة إرهابية نصبت كمينا لقواتنا بواسطة بطائرة مسيرة، فيما تعرض مسجد كان يستخدمه عناصر الجهاد الإسلامي كمقر للعمليات لغارة نفذتها طائرة مقاتلة".

وأضاف البيان: "نفذت قوات سلاح البحرية ليلا عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، استهدفت خصيصا مرسى خانيونس ودير البلح، إذ قصفت بالأسلحة الدقيقة أهدافا عسكرية تابعة لمنظمة حماس الإرهابية، وكذلك البنية التحتية والمعدات التي تستخدمها القوة البحرية التابعة للمنظمة".

