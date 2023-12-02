انت الان تتابع خبر طقس العراق خلال الأسبوع الحالي.. عواصف رعدية وأمطار بدءاً من هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الطقس سيكون غداً الأحد صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".وأضافت، أن "يوم الثلاثاء القادم، سيشهد الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وغائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأشار البيان الى، أن "توقعات الحالة الجوية ليوم الأربعاء القادم، في المنطقة الوسطى سيكون الطقس غائماً جزئياً، وأحياناً يكون غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية، فيما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر رعدية".

وتابعت الهيئة: "أما المنطقة الجنوبية فالطقس سيكون غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الشمالية والوسطى، وستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

