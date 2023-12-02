الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على محيط دمشق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مصدر عسكري سوري، اليوم السبت، تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم عن المصدر قوله" إنه في فجر اليوم نفذت القوات الإسرائيلية، عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفة بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، مشيرا إلى أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، لافتا إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

كوريا الشمالية تهدد باستهداف أقمار التجسس الأمريكية وإخراجها عن الخدمة

هددت كوريا الشمالية ، اليوم السبت ، باستهداف أقمار التجسس الأمريكية في حال تدخلت الولايات المتحدة في عمليات الأقمار الصناعية التابعة لبيونج يانج.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية ، في بيان أوردته قناة "فرانس 24 "، " إن بيونج يانج تعتبر أي تدخل في العمليات المتعلقة بأقمارها الصناعية بمثابة إعلان حرب وستحشد قوة الردع الحربية لديها إذا أصبح أي هجوم على أصولها الاستراتيجية وشيكا".

وأضاف البيان " أنه في حال حاولت الولايات المتحدة التدخل في حقوق دولة ذات سيادة من خلال استخدام تكنولوجيتها المتطورة كسلاح، فسوف تمارس بيونج يانج حقوقها بموجب القوانين الدولية والمحلية للحد من قدرة أقمار الاستطلاع الأمريكية على العمل والتخلص منها".