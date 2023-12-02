أبناء الجالية المصرية بالجزائر يدلون بأصواتهم في ثاني أيام انتخابات الرئاسة

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الجزائر، صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

فتحت سفارة مصر بالجزائر أبوابها في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي؛ لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية؛ لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وقام سفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريده بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة الإشراف على توفر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت والتي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الخليج 365 (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).