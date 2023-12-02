بالخرائط.. إسرائيل تحذر سكان شمال وجنوب قطاع غزة بالإخلاء

ياسر رشاد - القاهرة - طالب الجيش الإسرائيلي سكان شمالي قطاع غزة في جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة بإخلاء منازلهم عبر محورين مركزيين إلى منطقة درج طوبه والمنطقة الغربية بغزة.

جنوبا، طالب الجيش بإخلاء مناطق في خربة خزاعة وعبسان وبني سهيلا ومعن والقرارة، والتوجه إلى رفح ومنطقة المواصي الإنسانية.

ومع استئناف العمليات القتالية عقب انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحماس، أعلنت الأخيرة، السبت، أن 240 شخصا على الأقل قتلوا في القطاع منذ انتهاء الهدنة صباح الجمعة.

وأضافت في بيان لها: "أصيب أكثر من 650 شخصا في مئات الغارات الجوية والقصف المدفعي ومن البوارج والزوارق البحرية الحربية على مناطق قطاع غزة".

وتابعت: "القوات الإسرائيلية ركزت على استهداف خان يونس التي دُمرت عشرات البيوت والبنايات السكنية على ساكنيها".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "هاجم أكثر من 400 هدف في قطاع غزة ونتيجة لذلك تم القضاء على المقاتلين وتدمير البنى التحتية ومسجد كان يستخدم كمقر عسكري".

وأضاف الجيش في بيان: "قضت مقاتلات فريق اللواء القتالي 551 على مقاتلين وبنية تحتية تابعة لمنظمة حماس في منطقة بيت لاهيا بنيران الدبابات، كما وقامت فرقة 215 بقصف مدفعي وقصف جوي شمال قطاع غزة".

وتابع: "قامت مقاتلات اللواء 261 بتوجيه الطائرات للهجمات وتدمير أهداف من الجو والأرض، ومن بين الأهداف مستودع ذخيرة وبنى تحتية كانت تستخدم لإعادة تنظيم عناصر حماس".

وأكمل الجيش في بيانه: "كما نفذت القوات البحرية ليلاً عملية نوعية في جنوب قطاع غزة، في مرسى خان يونس وفي دير البلح، هاجمت من خلالها أهدافاً عسكرية تابعة لمنظمة حماس فضلاً عن مواقع عسكرية".