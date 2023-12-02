المصريون في لبنان يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية لليوم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت السفارة المصرية في لبنان لليوم الثاني على التوالي استقبال الجالية المصرية للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية 2024 .

وتوافد المصريون على مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم وذلك في أول يوم عطلة أسبوعية رسمية في لبنان، حيث يوافق يومي السبت والأحد عطلة في الدولة اللبنانية.

واتخذت السفارة المصرية بلبنان كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لاستقبال الناخبين، حيث تسمح للمواطنين المصريين الحاملين لبطاقة الرقم القومي (سواء سارية أو منتهية) أو جواز السفر المميكن بالدخول إلى مقر اللجنة التي تبدأ بتسجيل دخول الناخب إليكترونيا عبر أجهزة التابلت التي وفرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم يقوم المواطن بالتوقيع في كشف الحضور ليحصل على ورقة الاقتراع ومدون بها أسماء ورموز المرشحين الأربعة للانتخابات الرئاسية.