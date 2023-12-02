إقبال كثيف للمرأة المصرية بالبحرين في التصويت بالانتخابات الرئاسية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ممثل الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالبحرين الدكتور رامي لبيب، أن هناك إقبالاً كثيفًا من قبل المرأة المصرية في البحرين، ومشاركة ملموسة في حث وحشد المصريين؛ للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

وقال لبيب في مداخلة هاتفية ببرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولي بالتليفزيون المصري - "مع بدء اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية شهدنا الإقبال الكثيف للمرأة المصرية التي تصطحب أطفالها وتزين جميع اللجان الانتخابية بالأعلام المصرية".

وأشار لبيب إلى أن الإقبال الذي شهدته سفارة البحرين أسكت دعوات المقاطعة والتشكيك، مضيفًا أن المصري في الخارج واعٍ ويقدر بشكل كبير دوره في الحياة السياسية.

وأكد أنه يتم التواصل بصورة مستمرة مع الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقوم بكتابة أبرز التعليمات التي تأتي إلينا من الهيئة الوطنية للانتخابات حتى نعرف الناخب ما يحتاجه من أوراق لنضمن له التصويت بطريقة صحيحة .

بدء عملية التصويت في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالجزائر

بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الجزائر، صباح اليوم السبت، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وفتحت سفارة مصر بالجزائر أبوابها في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي؛ لاستقبال الناخبين من الجالية المصرية؛ لممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وقام سفير مصر بالجزائر الدكتور مختار وريده بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بمواصلة الإشراف على توفر كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت والتي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساء.

وكان اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية للمصريين بالجزائر قد شهد مشاركة فعالة وحاشدة منذ الساعات الأولى لبدء التصويت وحتى غلق صناديق الاقتراع.

ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الخليج 365 (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).