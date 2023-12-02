مصرع طالب وإصابة والده في انقلاب ملاكي على الصحراوي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه وأصيب والده بكسور وجروح متفرقة بالجسد، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم شرقي محافظة سوهاج، تم رفع آثار الحادث، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم.

تبين من المعاينة أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "كمال. ز" 54 عامًا مدير فندق خاص بالغردقة ومقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيمن ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مرافق قائد السيارة نجله "زياد" 20 عامًا طالب، وإصابة قائد السيارة بجرح بفروة الرأس واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أخميم المركزي، والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.