"المقاولون العرب" أفضل شركة مقاولات في أوغندا للعام السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، حصول الشركة على جائزة أفضل شركة مقاولات بدولة أوغندا لعام 2023، وذلك للعام السادس على التوالي، ما يؤكد الدور المهم لشركة المقاولون العرب الأوغندية في مجال التشييد، من مشروعات طرق وكباري ومستشفيات، ومنشآت تعليمية، ومبان إدارية، وسط إشادة بالأداء المتميز للشركة في المشروعات التي تم إنجازها من حيث الجودة، والالتزام بالبرامج الزمنية، بالإضافة إلى تقدم عدد من مشروعاتها الجارية عن البرامج الزمنية المعتمدة.

وسلمت نائب رئيسة الوزراء، وعدد من الوزراء بدولة أوغندا، الجائزة للمهندس محمد طلبة، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الأوغندية، والمهندس حمدي هاشم، مدير الشئون الفنية للشركة لأعمال الطرق والكباري، والمهندس شريف متولي، مدير مشروع جامعة أغاخان، خلال الاحتفال الذي أقيم بالعاصمة الأوغندية كامبالا، ونظمته الهيئة الوطنية للتخطيط لرؤية 2040 المسؤولة عن تنظيم تلك المسابقة كل عام بالاشتراك مع الحكومة الأوغندية.

جدير بالذكر أن الشركة الأوغندية تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع الطرق الداخلية لمدينة باليسا وكومي، بقيمة 35 مليون دولار، ومشروع تصميم وتنفيذ كوبري ساكا بقيمة 18 مليون دولار، ومشروع جامعة آغاخان بقيمة 17.5 مليون دولار.