تُعطل الدراسة وأمواجها تشبه تسونامي.. أصعب نوات الشتاء على أبواب الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

يشير جدول النوات بميناء الإسكندرية إلى موعد نوة قاسم بعد غد الإثنين والتي توصف بأنها أشد نوات الشتاء التي تضرب عروس البحر المتوسط شتاءً، ويصاحبها أمطار وعواصف.

وتتعرض عروس المتوسط لـ 18 نوة في الشتاء أبرزها قاسم - قد تتأخر أو تتقدم أيام أو تفسد وتمر دون أمطار أو عواصف- ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.

ويستعرض "الخليج 365" أبرز المعلومات عن "نوة قاسم" في السطور التالية:

- تبدأ في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 4 ديسمبر.

- تسغرق نوة قاسم غالبًا مدة تتراوح بين 4 إلى 5 أيام.

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح جنوبية غربية وعواصف شديدة وأمطار غزيرة.

- يرجع تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى أحد أبناء الصيادين ويدعى "قاسم" كان في رحلة صيد خلال أيام النوة وتعرض للغرق ما أدى إلى إطلاق اسمه عليها – بحسب الصيادين.

- توصف بأنها أخطر نوات الشتاء لشدة أمطارها وعواصفها.

- موج البحر يرتفع فيها إذ شبه البعض بأمواج تسونامي في عام 2021.

- تتوقف خلالها رحلات الصيد والملاحة البحرية وتعطل الدراسة أحيانًا بقرار من المحافظ.

- تسببت في عام 2021 في تحطيم أمواج البحر لأجزاء من سور كورنيش الإسكندرية وغرق نادي المهندسين.