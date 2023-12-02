إسعاف وطوارئ وغرفة أزمات.. كيف استعدت سوهاج للانتخابات الرئاسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج الانتهاء من الاستعدادات النهائية الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024، وذلك من خلال اجتماعات حضرها الدكتور أحمد عبدالكريم وكيل المديرية، الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي، مديري الإدارات بالمديرية، ومعاوني المديرية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المديرية وضعت خطة تأمين طبي شاملة خلال فترة الانتخابات الرئاسية وشملت جميع المنشآت الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع مختلف أجهزة المحافظة، لتذليل أي صعوبات أو عقبات أمام المواطنين.

وأضاف "أبو هاشم" أنه سيتم نشر عددًا من سيارات الإسعاف في الأماكن المحددة التي تشهد إقبالًا كبيرًا من الناخبين، وكذلك توفير سيارات إسعاف للمرور على اللجان الانتخابية بصورة مستمرة، بالتنسيق والتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية.

ولفت "أبو هاشم" إلى أنه سيتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع منشآت القطاع الصحي بالمحافظة خلال فترة الإنتخابات، فضلًا عن نشر فِرق المتابعة من الطب العلاجي على مدار الساعة، وتشكيل غرفة الأزمات والطوارئ وانعقادها بصورة دائمة؛ لمتابعة تنفيذ خطة التأمين ومتابعة سير العمل لحظة بلحظة أثناء فترة الانتخابات.