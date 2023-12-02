وزير المال رعى احتفال تبادل بروتوكولات تفاهم وتعاون بين نقابة خبراء المحاسبة وست جامعات

أقامت نقابة خبراء المحاسبة المجازين برعاية وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، احتفال تبادل بروتوكولات تفاهم وتعاون بينها وبين 6 جامعات في لبنان، في إطار تعزيز التعاون العلمي والعملي.

وضمت الجامعات: الجامعة اللبنانية، جامعة القديس يوسف، جامعة الحكمة، الجامعة الأنطونية، الجامعة العربية المفتوحة في لبنان وجامعة العلوم والآداب اللبنانية.

بداية كانت للنقيب عفيف شرارة كلمة أشارت فيها، إلى "أننا نطمح لتقريب المسافة بين النظري والتطبيقي، من خلال التعاون مع الجامعات اللبنانية كافة، والتي يتعلم فيها الطلاب الراغبون بممارسة مهنة المحاسبة والتدقيق، وذلك من خلال تبادل خبراتنا التطبيقية مع النظريات العلمية التي تلقنهم إياها الجامعات، فيكون التعاون والتكامل في ما بيننا لمصلحة الأجيال".

من جهته دعا رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران في كلمته إلى تعزيز قيم التعاون وتأسيس شراكة استراتيجية تخدم المجتمع بشكل عام، والطلاب الجامعيين في اختصاص المحاسبة والتدقيق بشكل خاص.

وأشار إلى أن الجامعة اللبنانية رغم الظروف والأزمات ورغم ثقل المهام الملقاة على عاتقها، تسعى إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والنقابات من أجل تطوير مهارات وقدرات الطلاب العلمية والتقنية تسهيلا لانخراطهم في سوق العمل المحلي والدولي.

وكانت لوزير المال كلمة أشاد فيها بتوقيع اتفاقيات تعاون مهنية خصوصا مع الجامعة الوطنية، التي نحرص على بقائها صرحا متقدما ورائدا علميا وملاذا لكل طبقات المجتمع، خاصة الكادحة لترتقي بمستوى أبنائه العلمي وتفتح أمامهم أسواق العمل والإبداع.