ميقاتي: استئناف القتال في غزة مصدر قلق والجميع يسعى لتطبيق وقف إطلاق النار

ذكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في حديث لقناة "إل بي سي أي"، على هامش مؤتمر "كوب 28" في الإمارات، أنّ اعادة استئناف القتال في غزة مصدر قلق، والجميع يحاول أن يسعى لتطبيق وقف إطلاق النار في القطاع.

ولفت إلى أنّ ما يحصل في قطاع غزة "سيبقى وصمة عار في جبين العدو الإسرائيلي".