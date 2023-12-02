أكّد رئيس حركة "النهج" النائب حسن يعقوب أنّ "إصرار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان بإسم فرنسا والدول الخمس على التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، مترافقًا مع الضغط على لبنان بتوسيع القرار 1701 للحدّ من قدرة المقاومة وذلك خدمة لإسرائيل لا يمكن أن يتحقق في ظل التوازنات السياسية، التي يتحكم بها الصوت العالي للصواريخ". وسأل يعقوب: "هل فعلًا يريدون التمديد للعماد عون أم يريدون حرقه؟".

كانت هذه تفاصيل خبر يعقوب بعد جولة لودريان: هل فعلًا يريدون التمديد للعماد عون أم يريدون حرقه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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