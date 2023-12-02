أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والناقورة. ويأتي ذلك، بعد اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية في الجنوب. وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف الناقورة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب. وسقطت قذائف إسرائيلية على أطراف مارون الراس ويارون، كما استهدف قصف إسرائيلي منزلًا خاليا للمرة الرابعة في أطراف بليدا، فيما استهدفت ثلاثة صواريخ أطراف القوزح، وفق ما أفادت قناة "المنار".

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