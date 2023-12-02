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قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والناقورة

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أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف أطراف بلدتي طيرحرفا والناقورة.

ويأتي ذلك، بعد اعتداءات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية في الجنوب.

وفي وقت سابق، قصف الجيش الإسرائيلي أطراف الناقورة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في الجنوب.

وسقطت قذائف إسرائيلية على أطراف مارون الراس ويارون، كما استهدف قصف إسرائيلي منزلًا خاليا للمرة الرابعة في أطراف بليدا، فيما استهدفت ثلاثة صواريخ أطراف القوزح، وفق ما أفادت قناة "المنار".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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