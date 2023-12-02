نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن، قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لإعطاء فترات توقف إضافية ويمكن التفاوض بينما يتواصل القتال"، في قطاع غزة.
وادّعى أنّ "إسرائيل تعلمت دروسًا من عملياتها في شمال غزة وتقوم بتطبيقها".
في وقت سابق من اليوم، زعم الجيش الإسرائيلي قصف "أكثر من 400 هدف" في قطاع غزة منذ انتهاء الهدنة في القطاع يوم الجمعة.
ولفت إلى مشاركة قوات جوية وبحرية وبرية في الضربات.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إسرائيلي لـ"رويترز": مستعدون لإعطاء فترات توقّف إضافية في غزة ويمكن التفاوض بينما يتواصل القتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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