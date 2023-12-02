الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان: ارتفاع عدد النازحين في غزة إلى مليون و800 ألف

أعلنت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان، عن ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى مليون و800 ألف مواطن، مطالبة الأمم المتحدة وكل الهيئات الدولية بـ"القيام بواجبها لوقف الإبادة الجماعية"، في وقت استأنف فيه الجيش الإسرائيلي قصف الذي يستهدف المدنيين بعد هدنة موقتة دامت لـ7 أيام وانتهت يوم أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي في واشنطن، قوله إنّ "إسرائيل مستعدة لإعطاء فترات توقف إضافية ويمكن التفاوض بينما يتواصل القتال"، في قطاع غزة.

وادّعى أنّ "إسرائيل تعلمت دروسًا من عملياتها في شمال غزة وتقوم بتطبيقها".