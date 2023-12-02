غزة ما بعد الحرب.. إسرائيل تخطط لإنشاء منطقة عازلة وتبلغ الدول العربية بذلك

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز" أن إسرائيل أبلغت عدة دول عربية برغبتها في إقامة منطقة عازلة على الجانب الفلسطيني من حدود قطاع غزة، لمنع أي هجمات مستقبلية عليها، في إطار مقترحات بشأن القطاع في مرحلة ما بعد الحرب.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر إقليمية قولها إن إسرائيل أبلغت جارتيها مصر والأردن إلى جانب الإمارات التي طبّعت العلاقات معها في العام 2020، بهذه الفكرة.

وأضافت المصادر لـ "رويترز" أن هذه الفكرة تم طرحها ايضا على السعودية، التي لا تربطها علاقات مع إسرائيل، وأوقفت مساعي التطبيع معها بوساطة أمريكية بعد اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ولم توضح المصادر كيف وصلت المعلومات إلى الرياض التي لا تملك رسميا قنوات اتصال مباشرة مع إسرائيل

وتابعت المصادر أنه تم إبلاغ تركيا ايضا بهذا المخطط.

ولا تشير المبادرة إلى قرب نهاية الهجوم الإسرائيلي، الذي استؤنف أمس الجمعة، بعد هدنة استمرت 7 أيام، لكنها تظهر أن إسرائيل تتواصل مع دول أخرى غير الوسطاء العرب المعروفين، مثل مصر أو قطر، في سعيها لتحديد الوضع في غزة في فترة ما بعد الحرب.

وقال مسؤول أمني إقليمي كبير، في تصريحاته لرويترز، إن إسرائيل "تريد هذه المنطقة العازلة بين غزة وإسرائيل من الشمال إلى الجنوب لمنع أي من حماس أو نشطاء آخرين من التسلل إلى إسرائيل أو مهاجمتها".