شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب عاصمة بنغلاديش بقوة 5.8 درجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة دكا عاصمة جمهورية بنغلاديش وأجزاء أخرى من البلاد اليوم.

وأشار أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، فيما أفاد مكتب الأرصاد الجوية في بنغلاديش بأن مركز الزلزال يقع على بعد حوالي 86 كيلومترا من العاصمة.

الزلازل في بنغلاديش

وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وقبل فترة ضرب زلزال بنغلاديش كذلك، بلغت شدته 4.8 درجة على مقياس ريختر.

ووقع مركز الزلزال آنذاك على عمق 70 كيلومترًا، وأن السكان في شمال شرقي الهند والبنغال شعروا بالزلزال.