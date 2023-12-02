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سفير مصر بالكويت: الجالية حريصة على المشاركة بالانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني

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ياسر رشاد - القاهرة - أكد سفير مصر بالكويت أسامة شلتوت أن الجالية المصرية بالكويت مليئة بالنماذج الوطنية وحب الوطن والانتماء، مشيرا إلى حرص الجالية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية وأداء واجبهم الوطني والدستوري.

جاء ذلك خلال استقبال سفير مصر بالكويت خلال فعاليات اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج، مواطنا مصريا مريض جاء بسيارة الإسعاف للقيام بواجبة الوطني والإدلاء بصوته الانتخابي.

حيا السفير أسامة شلتوت روح الانتماء والوطنية في المواطن المصري رغم مرضة وظروفه الصحية الشديدة.

أكد أن التنظيم الجيد لاستقبال الناخبين ساعد كثيرا على تسهيل حركتهم والادلاء بصوتهم بسهولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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