الدفاع الروسية: نفذنا 27 ضربة على أهداف عسكرية أوكرانية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الروسية نفذت على مدار أسبوع، 27 ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار على أهداف عسكرية في أوكرانيا.

قالت الدفاع الروسية في بيانها: "في الفترة ما بين 25 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول، نفذت القوات المسلحة الروسية 27 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات دون طيار على البنية التحتية للمطارات العسكرية والترسانات ومواقع تخزين ذخيرة المدفعية والأسلحة والمعدات العسكرية وقواعد الوقود".

بحسب وزارة الدفاع، "تم ضرب نقاط انتشار الوحدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير جميع الأهداف المحددة".

أضاف البيان: "ثماني طائرات معادية ومروحية واحدة، من بينها خمس طائرات "ميغ-29"، واثنتان من طراز "سو-27"، وواحدة من طراز "سو-25"، أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي خلال أسبوع".